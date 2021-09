Vaccino: Ricciardi (ministero Salute), spero in sieri per under 12 a inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo e spero" che i vaccini under 12 potranno iniziare all’inizio del 2022, "perché la sperimentazione sta andando benissimo, i vaccini sono sicuri e protettivi anche in queste fasce d’età". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24 Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. "Però bisogna raggiungere la certezza assoluta" per cui "tra fine anno e inizio dell’anno prossimo potrebbe essere data l’autorizzazione anche per i bambini", ha aggiunto. (Rin)