Vaccino: Ricciardi (ministero Salute), verso Green pass in tutte le attività umane

- L’obbligo di Green pass per il personale scolastico ma non per il personale esterno delle scuole "è un’incongruenza. Sono incongruenze che man mano vanno corrette. Si verifica l’emergenza dell’incongruenza e va corretta. L’evoluzione è verso l’utilizzazione del Green pass in maniera estensiva in tutte le attività umane". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. (Rin)