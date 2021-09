Slovenia: ministro Esteri Logar, oggi a Bled per affrontare insieme le sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum di Bled apre oggi per "guardare insieme" alle sfide esistenti ed a quelle future per l'Unione europea: lo ha detto il ministro degli Esteri della Slovenia, Anze Logar, aprendo i lavori della due giorni di Forum ospitato nella cittadina slovena. La 16ma edizione del Forum, ha osservato Logar, coincide quest'anno con la presidenza slovena di turno dell'Ue. "Dobbiamo provvedere ad un ambiente sicuro per i nostri cittadini", ha detto Logar ricordando che uno dei temi al centro dei lavori sarà anche la continuazione del processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, come pure la transizione digitale, la lotta ai cambiamenti climatici e la cooperazione transatlantica e con l'area indo-pacifica. "L'Unione europea del 2021 non è la stessa del 2004, quando la Slovenia è entrata", ha detto Logar ricordando che l'Unione ha dovuto affrontare in questi anni delle grandi sfide economiche, quelle legate alle migrazioni, la Brexit e nell'ultimo periodo anche la pandemia di Covid-19. "È chiaro che nuove crisi possono apparire in ogni momento", ha detto il ministro osservando che i Paesi Ue devono individuare le politiche che vedano l'Ue come un insieme. (segue) (Seb)