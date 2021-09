Slovenia: ministro Esteri Logar, oggi a Bled per affrontare insieme le sfide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi in Slovenia la 16ma edizione del Forum di Bled, dedicato quest'anno al tema del futuro dell'Europa. Il Forum si snoderà in due giornate e vede al centro l'aumento della resilienza dell'Europa per rispondere in modo più efficace alle sfide attuali e future. Gli appuntamenti della prima giornata si svolgono, come da tradizione, nel Bled Festival HaII con i discorsi di apertura del ministro degli Esteri della Slovenia, Anze Logar, del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e del primo ministro della Slovenia , Janez Jansa. Nelle discussioni della prima giornata, i leader dei paesi europei e gli alti rappresentanti dell'Unione europea affrontano le principali sfide per il futuro dell'Europa. Tra i partecipanti vi sono il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, il primo ministro della Slovacchia, Eduard Heger, il primo ministro della Slovenia, Janez Jansa, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, quello ungherese, Viktor Orban, il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, il primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, la vicepresidente della Commissione europea per la demografia e la democrazia, Dubravka Suica e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. (segue) (Seb)