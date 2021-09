Slovenia: ministro Esteri Logar, oggi a Bled per affrontare insieme le sfide (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi della seconda giornata includono anche discussioni sulla costruzione di una risposta più efficace ai cambiamenti climatici, l'importanza della cooperazione transatlantica e indo-pacifica, le sfide per i Paesi del partenariato orientale, la stabilità del Mediterraneo e la gestione congiunta dell'Adriatico. Bled ospiterà anche il direttore dell'Agenzia dell'Ue per i diritti fondamentali Michael O'Flaherty, che parteciperà allo Young Bled strategic forum (Young Bsf), i vertici della Banca europea per gli investimenti (Bei) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), i rappresentanti del meccanismo europeo di stabilità (Mes), dell'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), e il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana. Al forum parteciperanno infine i rappresentanti dell'Agenzia spaziale europea (Esa), della Nasa e di Google, Microsoft, Facebook, Generali, Knauf Insulation e Toyota. Il Bled Strategic Forum è la principale conferenza internazionale nell'Europa centrale e sudorientale, che negli ultimi sedici anni ha rappresentato una piattaforma inclusiva per ospiti provenienti dalla diplomazia, dalla politica, dall'economia, dal settore pubblico e privato e dal mondo accademico al fine di discutere le principali sfide contemporanee. (Seb)