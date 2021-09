Italia-Algeria: ambasciatore Pugliese, “sulla Libia condividiamo le stesse posizioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia attribuisce “grande importanza” agli esiti della riunione ministeriale dei Paesi limitrofi della Libia conclusa ieri in Algeria. A dirlo è stato l’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, secondo quanto riferisce il quotidiano algerino “L’Expression”. "Attribuiamo grande importanza a quanto verrà fuori da questo incontro", ha detto Pugliese durante una visita di cortesia compiuta ieri presso la sede del giornale. Il diplomatico italiano ha accolto con favore il ruolo "positivo" dell'Algeria nella soluzione della crisi libica, aggiunge il quotidiano. La riunione ministeriale dei Paesi limitrofi della Libia si è svolta lunedì e martedì ad Algeri con l'obiettivo di aiutare i libici a completare il processo di riconciliazione nazionale attraverso, in particolare, lo svolgimento in tempo delle elezioni generali previste il 24 dicembre. A questo incontro, presieduto dal ministro degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'estero, Ramtane Lamamra, hanno preso parte i ministri degli Esteri di Libia, Tunisia, Egitto, Niger, Ciad, Sudan e Repubblica del Congo (quest’ultimo in qualità di presidente dell’Unione Africana). "Sulla questione libica condividiamo le stesse posizioni con l'Algeria, soprattutto per quanto riguarda la partenza di mercenari e la fine dell'ingerenza straniera negli affari interni del Paese”, ha detto Pugliese, citato da “L’Expression”. (Ala)