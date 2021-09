Vaccino: Ricciardi (ministero Salute), non sono contrario a obbligo, ma è scelta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, non è "contrario all’obbligo vaccinale, però di fatto la campagna vaccinale sta trasformando un problema sociale a un problema individuale. Il nostro sistema sanitario è stato in grado di reggere quando erano 60 milioni le persone vulnerabili, è in grado di gestire i 18 milioni di oggi. È chiaro che lo Stato si dovrebbe porre il problema anche per coloro che hanno paura di vaccinarsi e incoraggiarli fortemente, come sta facendo con il Green pass, oppure introducendo l’obbligo, ma questa è una scelta politica. Ripeto: non sono contrario, ma è una scelta politica". Ricciardi lo ha detto ospite di "Buongiorno" su Sky Tg24.(Rin)