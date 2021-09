Venezuela: Maduro saluta decisione opposizioni, riportate tutte sul "terreno elettorale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è stata comunicata da due note figure delle opposizioni, Henry Allup, di Accion democratica, e Tomas Guanipa, di Primero Justicia. Guaidò e il suo "stato maggiore" - pur avendo coordinato la delicata operazione - rimangono in una posizione più defilata, così come Andres Velasquez, rappresentante di un partito "La Causa R", che ha deciso di non accettare la sfida elettorale. I rappresentanti della Piattaforma, che aderiscono per dare risposte "urgenti alle sofferenze dei venezuelani", si candideranno sotto le insegne della Mud (Mesa de la unidad democratica), sigla storica dell'opposizione che il nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne) ha deciso di ammettere alla tornata elettorale. (segue) (Vec)