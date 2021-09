Covid: Ricciardi (ministero Salute), con variante Delta senza vaccino raddoppia possibilità di morire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fortunatamente, anche se non protegge al 100 per cento dall’infezione, con la variante Delta la vaccinazione protegge quasi al 100 per cento da ospedalizzazione e morte. Coloro che non sono vaccinati, con la variante Delta hanno una probabilità quasi certa di essere infettati e purtroppo, come ci dice uno studio pubblicato l’altro ieri dagli inglesi, raddoppia la possibilità di morire". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute.(Rin)