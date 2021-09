Covid: Ricciardi (ministero Salute), obiettivo strategico vaccinare 80-90 per cento di popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo "strategico è quello di vaccinare la stragrande maggioranza degli italiani entro l’anno. In questo momento siamo al 71 per cento, dobbiamo superare la quota dell’80 per cento, che è l’obiettivo minimale per garantire un po’ di sicurezza al Paese, ma quello ottimale sarebbe al 90 per cento". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24 Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. "Dobbiamo quindi - ha spiegato - attuare tutti gli strumenti persuasivi, dobbiamo venire incontro a tutti coloro che ancora non hanno una vaccinazione, per esempio rafforzando la capacità dei medici di medicina generale di raggiungere i propri pazienti che magari sono in zone disagiate o hanno paura della vaccinazione e devono essere convinti uno ad uno. Soltanto così potremo evitare migliaia di morti".(Rin)