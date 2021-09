Germania: inaugurazione Centro preallarme pandemie Oms oggi a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inaugurato oggi a Berlino il Centro di preallarme per le pandemie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, alla cerimonia, prenderanno parte la cancelliera Angela Merkel, il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, e il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Presso l'istituto confluiranno dati da tutto al fin di identificare tempestivamente minacce come quelle causate dal coronavirus. L'obiettivo è far sì che i governi possano imporre in tempo utile misure di contrasto alle pandemie. (Geb)