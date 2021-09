Vietnam-Russia: Hanoi punta ad intensificare le relazioni interpersonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Vietnam in Russia, Dang Minh Khoi, ha incontrato ieri, 31 agosto, i rappresentanti dell'Associazione di amicizia Russia-Vietnam e dell'associazione degli ex esperti militari russi che hanno servito durante la guerra del Vietnam. Khoi ha espresso la volontà di Hanoi di intensificare gli scambi tra persone nel contesto delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'ambasciatore ha fornito un resoconto in merito alla situazione della comunità vietnamita in Russia, evidenziando come a molti vietnamiti sia stata concessa la cittadinanza della Russia, che considerano ora la loro seconda patria. Prima della pandemia di Covid-19, inoltre, più di 600mila cittadini russi visitavano il Vietnam ogni anno, e costituivano una solida base per l'edificazione della diplomazia basata sulle relazioni interpersonali. L'ambasciatore vietnamita ha ribadito l'importanza attribuita da Hanoi alle storiche relazioni con la Russia, evidenziando i continui contatti di alto livello tra delegazioni dei due Paesi e le cinque visite ufficiali al Vietnam del presidente russo Vladimir Putin. (Rum)