Germania: Laschet (Cdu) propone iniziativa transatlantica per Afghanistan

- Un'iniziativa transatlantica per l'Afghanistan al fine di impedire che il Paese ridiventi un rifugio del terrorismo dopo il ritorno dei talebani al potere a Kabul. È quanto proposto dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, candidato cancelliere del proprio partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. “Ora dobbiamo lavorare insieme su entrambe le sponde dell'Atlantico per impedire che l'Afghanistan ritorni un'area senza legge”, ha dichiarato Laschet. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente della Cdu ha inoltre suggerito di far rivivere il Processo Petersberg del 2001, in cui i gruppi etnici dell'Afghanistan si accordarono sulle strutture governative permanenti del Paese. Per Laschet, se un governo afgano tollererà aree senza legge dipenderà anche dalla misura in cui l'Occidente eserciteranno influenza sul governo dei talebani in maniera congiunta. “Se ciò riesce in modo coordinato, può andare bene”, ha affermato il presidente della Cdu, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia. Allo stesso tempo, Laschet ha avvertito: “Se in Afghanistan andrà male, il terrorismo ci raggiungerà di nuovo qui”. (Geb)