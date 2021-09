Germania: Cdu, Laschet presenta Merz come “superministro” Finanze ed Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, candidato cancelliere del proprio partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo, ha presentato Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu, come “superministro” delle Finanze e dell'Economia in un governo federale con la propria guida. Laschet ha definito Merz, già suo avversario nella corsa alla presidenza della Cdu, “il volto economico e finanziario che plasmerà anche la politica federale dopo le elezioni”. Il presidente della Cdu ha aggiunto: “Siamo determinati e d'accordo su questo”. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, Merz è finora l,unico rappresentante della Cdu e della Csu a cui Laschet abbia promesso un incarico di governo se verrà nominato cancelliere. Questa decisione potrebbe essere determinata dalla necessità presidente della Cdu di recuperare consensi, a fronte del suo crollo nei sondaggi. (Geb)