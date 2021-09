Spagna: oggi vertice tra governo e parti sociali su aumento salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi l'atteso incontro tra il governo spagnolo e le parti sociali per discutere l'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) invocato dai sindacati e dal partner di minoranza dell'esecutivo, Unidas Podemos. Questa riunione arriva dopo il miglioramento dei dati relativi all'occupazione registrati negli ultimi mesi che hanno portato la vicepremier e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, a rivedere la posizione di contrarietà espressa a giugno per non ostacolare la ripresa economica. Le associazioni di categoria hanno espresso la loro contrarietà ad un aumento del salario minimo quest'anno. "Non abbiamo cambiato la nostra opinione, crediamo che non sia opportuno in questo momento", ha detto Lorenzo Amor, vicepresidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe). Al contrario, il segretario generale della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo), Unai Sordo, ha spiegato che se gli imprenditori mantengono la loro opposizione all'aumento, il governo deve farlo attraverso un decreto. (Spm)