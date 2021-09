Turismo: commissario Breton, certificato Covid ha salvato la stagione del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime indicazioni ricevute dalle autorità europee dicono che la stagione turistica estiva è stata buona. "Questo grazie al successo del Certificato Covid che siamo riusciti a sviluppare molto rapidamente e che gli Stati stanno utilizzando per proteggere i loro cittadini. Il pass, inoltre, ha contribuito all'accelerazione della campagna vaccinale, che ora vede il continente europeo al primo posto". Lo ha detto a "La Stampa" il commissario Thierry Breton, che si sente un po' il padrino del Green Pass, che Bruxelles ha ribattezzato ufficialmente "Certificato Covid Ue": alla fine di marzo, negli studi di una tv francese, era stato proprio lui a svelare in anteprima un fac-simile dello strumento con il codice QR. Da oggi l'Italia estenderà l'uso del pass: "Premetto - spiega il commissario - che si tratta di una decisione che spetta ai singoli Stati, non alla Commissione. Il certificato serve per dare un'indicazione e cioè che chi lo possiede non rappresenta un rischio per gli altri. So bene ciò che sta succedendo in Italia, con l'introduzione dell'obbligo per i lavoratori del settore sanitario oppure per l'accesso ai luoghi affollati, come i trasporti o gli stadi. È responsabilità degli Stati assicurare la protezione ai propri cittadini e questa è una giusta indicazione per proteggerli". Non si tratta di una limitazione delle libertà. "In molte grandi democrazie le regole sono persino più rigide, basta guardare per esempio agli Stati Uniti. Chi non vuole usare il certificato non è obbligato ad averlo, ma non può certo rappresentare un rischio per gli altri. Con i lockdown abbiamo pagato un prezzo altissimo e grazie a questa strategia siamo stati in grado di evitarne altri: non possiamo permetterci di far pagare nuovamente alla collettività questi costi. È una questione di responsabilità". (segue) (Res)