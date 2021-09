Turismo: commissario Breton, certificato Covid ha salvato la stagione del turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimamente, però, si stanno moltiplicando le manifestazioni di piazza dei contrari, che spesso sfociano in violenza. "Ovunque ci sono resistenze e non bisogna dimenticare che tutto questo in qualche modo è partito dall'atteggiamento di alcuni capi di Stato o di governo". "Ricordo molto bene - continua - cosa è successo all'inizio della pandemia nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in Brasile... Non conosco con esattezza i numeri in Italia, ma in Francia per esempio so che ogni sabato circa 150 mila persone scendono in piazza a manifestare. Però so anche che ogni giorno ce ne sono almeno il doppio o il triplo che vanno a farsi vaccinare. Questa è la realtà. Ovviamente dobbiamo essere attenti e continuare a educare, fornendo le risposte scientifiche adeguate", ha concluso Breton. (Res)