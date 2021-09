Thailandia: Covid, misure di contenimento allentate in tutto il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riaperture vengono tuttavia consentite in una fase in cui il numero di contagi giornalieri è ancora abbastanza alto (14.802 casi e 252 morti nella giornata di ieri) e la campagna di vaccinazione, partita a giugno, è ancora alle fasi iniziali, con circa l'undici per cento della popolazione, di oltre 66 milioni di abitanti, immunizzato. Le autorità chiedono ai proprietari delle attività economiche di assicurarsi che il personale impiegato sia completamente vaccinato e regolarmente testato contro il Covid-19 e che ai clienti venga chiesta prova di avvenuta vaccinazione o di test negativo. (segue) (Fim)