Difesa: ministro Guerini, Ue chiamata a definire la propria autonomia strategica

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un suo intervento su "Il Messaggero", scrive che "gli eventi drammatici cui abbiamo assistito ci chiamano, come ho sottolineato in Parlamento, ad una profonda riflessione, sia nei contesti internazionali sia a livello nazionale, per ripensare ai nostri modelli di intervento e alla necessità di un approccio multidimensionale, coerente, efficace e condiviso, di cui chiaramente le Forze Armate sono una delle componenti". "La Nato - spiega il ministro - ha da tempo avviato un processo di revisione strategica, il cosiddetto Nato 2030. Sono convinto che la 'lezione afgana' debba essere lo spunto per tracciare l'idea stessa di Nato del futuro. Una Nato che dovrà relazionarsi in maniera sempre più efficace con le altre grandi organizzazioni internazionali, prima fra tutte l'Unione Europea". "Unione -continua - chiamata con urgenza, dopo l'epilogo afgano, a definire coraggiosamente la propria autonomia strategica, valorizzando al massimo le peculiarità e gli strumenti che le sono propri, essendo l'organizzazione che, più di tutte, ha le capacità di intervenire con efficacia nella realizzazione di azioni proiettate allo sviluppo. economico, culturale e sociale dei Paesi in cui siamo chiamati ad operare". (segue) (Res)