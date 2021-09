Difesa: ministro Guerini, Ue chiamata a definire la propria autonomia strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini crede inoltre che la Difesa europea vada vista "non tanto, o non solo, come la risposta ad un'esigenza operativa o finanziaria, quanto piuttosto come un tassello fondamentale e necessario alla costruzione di un'Europa più pienamente politica, indispensabile per poter competere sulla scena mondiale. Non si tratta perciò di formare semplicemente un Esercito comune, ipotesi a mio avviso molto romantica, ma di promuovere una maggiore assunzione di responsabilità, da parte dell'Unione, nel campo della difesa e sicurezza. Questo non in contrapposizione, ma anzi in piena sinergia con la Nato", ha concluso il ministro. (Res)