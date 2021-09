Pakistan: ambasciatore in Italia Saleem, non abbiamo legami con i terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno consenso popolare, quello che non aveva il governo del presidente Ghani. Ecco perché non hanno nemmeno dovuto combattere per prendersi Kabul. "Con loro bisogna parlare. Non abbiamo pregiudizi. E il mio Paese, il Pakistan, ha già facilitato il dialogo tra gli Stati Uniti e i talebani". Non ha dubbi l'ambasciatore pakistano in Italia, Jauhar Saleem: i talebani vanno messi alla prova, non demonizzati. "Hanno dimostrato differenze nel loro approccio - spiega Saleem a "il Giornale" - Hanno proclamato un'amnistia, promesso che proteggeranno i diritti delle persone e delle donne, a cui permetteranno di andare a scuola e di lavorare. Dicono che includeranno i non talebani nel governo, e che non permetteranno ai gruppi terroristici di operare in Afghanistan contro altri paesi". "Vedremo - aggiunge - se staranno alle loro parole. Osserveremo da vicino gli eventi, le loro azioni, le loro politiche". Nel Paese i talebani continuano a compiere violenze e vendette. "Anche per questo non bisogna abbandonare gli afghani. Ai talebani stiamo dicendo che devono assicurare la protezione dei diritti umani, delle donne, altrimenti nessuno li riconoscerà. E infatti noi non lo abbiamo ancora fatto. Quanto ai canali di comunicazione con loro, non siamo certo i soli ad averne. Ci sono russi, iraniani, cinesi, americani, e non dimentichiamo i tedeschi. Praticamente tutti". (segue) (Res)