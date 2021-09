Pakistan: ambasciatore in Italia Saleem, non abbiamo legami con i terroristi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan è accusato di aver dato rifugio e sostegno ai talebani. "A causa del terrorismo il mio Paese ha pianto 50 mila morti e registrato perdite per 150 miliardi di dollari. Anche per colpa dei terroristi talebani del Ttp (Tehreek-e-Taliban Pakistan). Ricordiamoci che per fermarli abbiamo costruito una barriera metallica lungo tutto il confine, mentre l'intelligence del governo Ghani, invece, dava loro rifugio". "La gente - osserva infine l'ambasciatore - deve capire chi sono i talebani. La parola non a caso vuol dire 'studenti'. Sono figli di rifugiati fuggiti dall'Afghanistan, che hanno studiato in Pakistan, e sono diventati talebani al ritorno in patria. Sono un prodotto della storia. Non li abbiamo costruiti noi", ha concluso Saleem. (Res)