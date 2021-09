Sardegna: via libera in commissione a norme manovra finanziaria su agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Quinta commissione presieduta dal sardista Piero Maieli ha dato il parere favorevole alle norme della manovra finanziaria, prossima alla discussione, relativa all'agricoltura. L'articolato è stato illustrato dall'assessore Gabriella Murgia. Maieli ha sottolineato la necessità che "anche per gli ovini come per i bovini sia stanziato un contributo di 25 euro per l'esame Pcr sulla blue tongue. E' un provvedimento che amplia l'articolo 8 comma 10 della manovra, necessario se vogliamo incentivare in modo sicuro il ricambio del patrimonio ovino della Sardegna". Sulla richiesta l'assessorato ha garantito un approfondimento rapido. La prossima settimana il parlamentino dell'agricoltura ospiterà in audizione l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, proprio sul tema dell'uso dei repellenti contro la blue tongue nelle zone dove si sono registrati focolai. Su tema dei danni subiti dal settore zootecnico sardo a seguito dei recenti incendi, invece, è fissata per il 9 settembre alle 10.30 in Aula consiliare una seduta di lavoro con i rappresentanti dei gruppi presenti nella commissione Agricoltura della Camera. (Rsc)