Libia: Russia e Francia sottolineano l'importanza di tenere le elezioni il 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, e l'inviato speciale francese in Libia, Paul Soler, hanno sottolineato l'importanza di tenere le elezioni presidenziali e parlamentari nella data prefissata del 24 dicembre in Libia. Le due parti hanno sottolineato la necessità di organizzare il voto in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 2510 e 2570, allo scopo di raggiungere progressi sostenibili sul terreno nell’ambito del processo politico globale libico, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Mosca. Il viceministro degli Esteri russo e l'inviato speciale francese per la Libia hanno inoltre concordato di continuare il dialogo franco-russo sull'intera gamma di questioni relative al dossier libico. (Rum)