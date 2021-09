Libia: fonti stampa, Saif al Islam Gheddafi si candiderà alle elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che Saif al Islam è ancora ricercato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l'umanità. Gheddafi non appare in pubblico dal 2011, dopo essere stato catturato nel deserto libico dai ribelli in seguito al rovesciamento e alla successiva uccisione di suo padre. Nel 2015, Saif al Islam Gheddafi è stato condannato a morte, salvo poi essere liberato nel 2017 e da allora vivrebbe nascosto nella città nordoccidentale di Zintan. L’11 giugno scorso fonti vicine a Gheddafi hanno riferito al quotidiano britannico “The Times” che il figlio dell’ex rais libico sarebbe pronto a tornare alla vita pubblica. Nel maggio 2020, il nome di Saif al Islam era tornato a circolare sui media, in particolare a causa delle notizie riguardanti un presunto piano per la sua uccisione ordito dai servizi segreti turchi. Allora, fonti a conoscenza dei fatti contattate da “Agenzia Nova” avevano riferito che il figlio del deposto leader libico aveva iniziato, dopo la sua liberazione da parte delle milizie di Zintan nel giugno 2017, a riprendere la frequentazione di alcuni circoli particolarmente importanti in Libia. (Lit)