Energia: Spagna, ministra Ribera, aumento prezzo energia molto importante per famiglie e ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'energia in Spagna è molto importante per il benessere delle famiglie e per la ripresa. Per questa ragione il governo sta cercando di mitigare l'effetto dell'aumento dei prezzi del mercato all'ingrosso anche se "non ci sono bacchette magiche". Lo ha affermato la vicepremier e ministra delle Transizione ecologica e della Sfida demografica, Teresa Ribera, in un'intervista al quotidiano "El Pais", spiegando che l'esecutivo sta facendo molta attenzione a non adottare misure che potrebbero portare a infrazioni da parte dell'Unione europea. Nei giorni scorsi, la ministra ha ammesso che la bolletta dell'elettricità quest'anno potrebbe aumentare fino al 25 per cento rispetto al 2020, ma si è detta contraria alla possibilità di fissare per decreto i prezzi dell'energia come suggerito da Unidas Podemos, principale partner di governo in quanto sarebbe "completamente contrario". Ribera si è detta "molto preoccupata" in quanto non è possibile controllare il mercato all'ingrosso perché dipende da fattori esterni. "Ci sono profitti eccessivi a favore delle grandi imprese e alla fine il consumatore finisce per pagare".(Spm)