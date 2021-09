Francia: Macron a Marsiglia per presentare un piano contro l'insicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron comincia oggi una visita di tre giorni a Marsiglia, durante la quale verrà annunciato un piano di emergenza destinato a risolvere i problemi della città, primo fra tutti l'insicurezza. Per il capo dello Stato la visita è un modo per ripartire in vista delle prossime elezioni presidenziali che si terranno nell'aprile del 2022. Il piano preparato dal governo prevede diverse centinaia di milioni di euro e riguarda diversi aspetti, come la scuola, gli alloggi, le infrastrutture e i trasporti. Tra le misure ce ne saranno alcune definite "di emergenza" dall'Eliseo e altre destinate a lavorare "sul lungo termine" per migliorare la seconda città di Francia per numero di abitanti (875 mila). Dall'inizio dell'anno a Marsiglia ci sono stati 15 omicidi legati a regolamenti di conti tra bande. Il traffico di droga sembra prendere sempre più piede nonostante a febbraio il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, abbia annunciato 300 poliziotti supplementari.(Frp)