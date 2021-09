Germania: maggioranza islamisti pericolosi ha cittadinanza tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza degli islamisti classificati come pericolosi residenti in Germania ha la cittadinanza tedesca. È quanto comunicato dal governo federale, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, al primo luglio scorso, la polizia ha identificato 330 minacce nel settore della “ideologia religiosa” in Germania. In 186 casi si tratta di cittadini esclusivamente tedeschi o con una seconda cittadinanza oltre a quella tedesca. Su 144 islamisti pericolosi stranieri, 61 erano siriani, 17 iracheni, 13 russi, 11 turchi e uno afghano. La nazionalità di otto soggetti non era chiara, mentre due erano apolidi. In generale, i siriani non si sono radicalizzati all'estero, ma soltanto dopo il loro arrivo in Germania. Dei 330 islamisti noti alla polizia tedesca al primo luglio scorso, 96 erano detenuti, di cui poco più della metà stranieri. Inoltre, 25 avevano esclusivamente la cittadinanza tedesca, 20 anche quella di un altro Paese. (Geb)