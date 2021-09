Cina-Usa: esperti temono brusco calo delle importazioni di mais cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di mais e altri cereali da parte della Cina, che hanno rappresentato sinora un pilastro per la tenuta dell'accordo commerciale ad interim con gli Stati Uniti, potrebbero calare bruscamente per effetto dei raccolti record conseguiti quest'anno dalla prima potenza asiatica. E' il timore espresso da numerosi esperti Usa del settore in vista della stagione del raccolto cinese, che quest'anno di preannuncia straordinaria proprio per effetto del maggior numero di appezzamenti coltivati a mais in Cina. Le previsioni stanno già iniziando a influire sui prezzi di tale materia prima, che si stanno gradualmente allineando a quelli internazionali, riducendo così l'attrattiva rappresentata dalle importazioni. Secondo Darin Friedrichs, senior analyst per le materie prime presso StoneX Group, nel 2021-2022 le importazioni di mais da parte della Cina potrebbero essere assai inferiori ai 26 milioni di tonnellate previsti dal dipartimento dell'Agricoltura Usa (Usda). Tale previsione "è molto aggressiva, e dubito che la vedremo realizzata", ha dichiarato l'esperto. Le importazioni di prodotti agricoli statunitensi da parte della Cina sono osservate con attenzione dagli esperti, che tentano di valutare i margini per un ulteriore progresso nei negoziati commerciali tra i due Paesi. (Cip)