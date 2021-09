Usa: Texas, approvata la riforma della legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea legislativa bicamerale del Texas ha approvato la controversa riforma delle norme elettorali di quello Stato Usa, che limita il ricorso al voto postale e aumenta la presenza di osservatori di partito durante le procedure di spoglio delle schede. L'approvazione del provvedimento è stata ritardata per mesi dai deputati democratici, che a luglio hanno abbandonato lo Stato e sono volati a Washington per far mancare il quorum legale ai lavori parlamentari. Nelle scorse settimane il presidente della Camera texana, Dade Phelan, aveva minacciato di ordinare l’arresto dei deputati democratici al loro rientro nello Stato, una misura prevista dall’ordinamento statale e cui la Corte Suprema texana ha dato il via libera in linea di principio questa settimana. Lunedì, 30 agosto, i deputati texani hanno annunciato il raggiungimento di un compromesso tra diverse versioni del disegno di legge, che non ha comunque raccolto il sostegno formale dei Democratici. Il governatore Greg Abbott, che nelle ultime due settimane ha convocato due sessioni straordinarie dell'assemblea legislativa per accelerare l'approvazione del provvedimento, dovrebbe firmarne a breve il testo, giunto ieri sulla sua scrivania. (Nys)