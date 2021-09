Usa: uragano Ida, coprifuoco a New Orleans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New Orleans, LaToya Cantrell, ha proclamato un coprifuoco cittadino dalle ore 20.00 alle ore 6, a causa dell'interruzione delle forniture di energia elettrica causate in diverse zone della Louisiana e del Mississippi dall'uragano Ida. Il sindaco ha spiegato che l'imposizione del coprifuoco è stata decretata dopo una serie di segnalazioni di saccheggi ad esercizi commerciali nella città. L'uragano ha causato anche gravi danni alle infrastrutture idriche e dei trasporti. Diverse automobili sono state inghiottite da una voragine larga 18 metri e profonda otto. Ida, che domenica 29 agosto si è abbattuto sulla costa Usa come un uragano di categoria 4, ha fatto precipitare sull'area di New Orleans oltre 20 cm di pioggia. (Nys)