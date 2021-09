Malesia: il deficit fiscale torna ai livelli della crisi finanziaria globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo fiscale della Malesia toccherà quest'anno livelli senza precedenti dalla crisi finanziaria globale di oltre un decennio fa. E' quanto anticipa la prima previsione ufficiale formulata dal governo di quel Paese in un documento pubblicato ieri, 31 agosto. Kuala Lumpur prevede per il 2021 un deficit fiscale compreso tra il 6,5 e il 7 per cento, oltre un punto percentuale in più rispetto alle previsioni formulate alla fine dello scorso anno. Durante la crisi finanziaria globale del 2008-2009 il deficit della Malesia aveva toccato il 6,7 per cento. L'economia della Malesia ha dovuto fare i conti nei mesi scorsi con una nuova ondata pandemica e con l'imposizione di coprifuoco periodici tesi a contenere i contagi. Ieri il ministero delle Finanze ha escluso la necessità di aumentare il tetto legale del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Lo scorso giugno il rapporto era del 56,8 per cento, e il limite legale massimo attualmente in vigore nel Paese è del 60 per cento. Il bilancio dello Stato malese per l'anno 2022 dovrebbe essere presentato nel mese di ottobre dal ministro delle Finanze, Tengku Zafrul Aziz. (Fim)