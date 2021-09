Usa: California, Democratici e sindacati si schierano a sostegno del governatore Newsom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico e le principali sigle sindacali della California hanno schierato il loro peso finanziario a sostegno del governatore Gavin Newsom, che il mese prossimo dovrà affrontare un voto per la revoca del suo incarico. Il voto è frutto di una iniziativa popolare che ha ottenuto il via libera definitivo lo scorso giugno, dopo aver raccolto 1,7 milioni di firme. Rapporti presentati all'ufficio del segretario di Stato della California attestano che l'Associazione dei governatori democratici ha versato oltre 5 milioni di dollari a sostegno della campagna per la riconferma di Newsom. Le potenti sigle sindacali californiane hanno versato a sostegno del governatore una cifra quasi analoga. La legge californiana prevede la possibilità di convocare su iniziativa popolare una elezione. Secondo sondaggi d'opinione condotti nello Stato, la maggior parte degli elettori sostiene la destituzione del governatore democratico. Newsom ha visto crollare la propria popolarità nel corso del suo mandato: prima per effetto di politiche che hanno contribuito ad abbassare il tenore di vita e il degrado urbano nei maggiori centri della California; poi con una risposta alla pandemia incentrata da drastiche politiche di distanziamento sociale e chiusura delle attività imprenditoriali, che il governatore ha però personalmente violato in più di un'occasione. E infine, a causa di scandali amministrativi come la frode miliardaria dei sussidi di disoccupazione emersa nello Stato all'inizio di quest'anno. L'iniziativa a carico di Newsom è la seconda nel suo genere intrapresa con successo nella storia della California: nel 2003 una iniziativa analoga portò alla rimozione dall'ufficio dell'allora governatore Gray Davis, cui succedette Arnold Schwarzenegger. (Nys)