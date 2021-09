Corea del Sud: esportazioni in aumento per il decimo mese consecutivo ad agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Corea del Sud ha registrato una contrazione dello 0,5 per cento a luglio rispetto al mese precedente, per effetto delle nuove restrizioni introdotte nel Paese per far fronte alla pandemia di coronavirus. A giugno l'output industriale aveva esibito un incremento mensile dell'1,6 per cento. Le vendite al dettaglio, importante misuratore della spesa privata, sono calate dello 0,6 per cento su base mensile. Gli investimenti in immobilizzazioni sono invece aumentati del 3,3 per cento a luglio, dopo una flessione dello 0,5 per cento il mese precedente. (segue) (Git)