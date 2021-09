Afghanistan: sottosegretario alla Difesa Pucciarelli, gratitudine a chi ha operato per salvare vite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mondo intero riconosce ed apprezza questo modo unico con cui i militari italiani affrontano le moderne operazioni di proiezione per la salvaguardia e promozione di stabilita e sicurezza. Un merito di cui tutti noi possiamo fare vanto con l’orgoglio di essere italiani. Una dimostrazione di professionalità, sacrificio e umanità che non è mai mancata e non mancherà quando il nostro Paese sarà chiamato a fare la sua parte. Un sentito ringraziamento quindi allo Stato maggiore della Difesa e alle nostre Forze armate per questa evacuazione, che ha visto la predisposizione e condotta di ben 87 voli negli ultimi 15 giorni, insieme alle attività di imbarco e gestione della necessaria cornice di sicurezza presso l'aeroporto della capitale afghana. Al Comando Operativo di Vertice Interforze e alla Joint Evacuation Task Force va il meritato plauso di tutta la nazione per quanto è stato svolto in questa situazione tanto complessa", ha concluso Pucciarelli. (Com)