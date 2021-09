Venezuela: la Piattaforma unitaria di Guaidò parteciperà alle elezioni del 21 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Piattaforma unitaria, la coalizione che fa capo al leader dell’opposizione Juan Guaidò, parteciperà alle elezioni amministrative in programma il 21 novembre in Venezuela. La decisione - pur mantenendo intatte le critiche al sistema di voto - segna un cambio di strategia nella lotta anti-governativa, dopo anni di lontananza dalle urne, e matura al termine di un "lungo e difficile processo di discussione interna". ​A darne notizia, due note figure delle opposizioni, Henry Allup, di Accion democratica, e Tomas Guanipa, di Primero Justicia. Guaidò e il suo "stato maggiore" - pur avendo coordinato la delicata operazione - rimangono in una posizione più defilata, così come Andres Velasquez, rappresentante di un partito "La Causa R", che ha deciso di non accettare la sfida elettorale. (segue) (Vec)