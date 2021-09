Usa: Texas, legislatura approva restrizioni all’accesso al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legislatura di Stato del Texas, negli Stati Uniti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge promosso dal Partito repubblicano che introduce nuove restrizioni all’accesso al voto. Lo scrive il quotidiano “New York Times”. La Camera dei rappresentanti ha adottato le riforma con 80 voti a favore e 41 contrari; poche ore dopo è stata la volta del Senato, con 18 voti a favore e 13 contrari. La legge proibirà il cosiddetto “drive-thru voting” e il voto per 24 ore, metodi praticati per la prima volta a Houston nel 2020. Inoltre, impedirà ai funzionari elettorali di inviare (senza previa richiesta) email per la registrazione al voto, darà più potere agli osservatori durante le operazioni di scrutinio e fornirà nuove regole sull’assistenza agli elettori. Il provvedimento dovrebbe ora essere convertito in legge dal governatore, il repubblicano Greg Abbott. Tuttavia, è probabile che verrà impugnato dalle associazioni per i diritti civili, che promettono battaglia.(Nys)