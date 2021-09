Usa: Biden firma legge che aumenta i fondi per il rimpatrio dei cittadini dall’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato oggi una legge, l’Emergency repatriation assistence for returning americans act, che aumenta i fondi a disposizione delle autorità federali per il rimpatrio di cittadini Usa dall’Afghanistan. Lo rende noto la Casa Bianca. Il provvedimento incrementa da un milione a 10 milioni di dollari i fondi che il dipartimento della Sanità e dei Servizi umani possono spendere per favorire il rimpatrio dei cittadini statunitensi. Per il passaggio della legge si era recata oggi in Senato la vice presidente Kamala Harris.(Nys)