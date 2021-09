Usa: inchiesta su 6 gennaio, repubblicano McCarthy minaccia compagnie telefoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le compagnie delle telecomunicazioni statunitensi consegneranno registrazioni telefoniche ed email alla commissione della Camera dei rappresentanti che sta indagando sull’assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio, i repubblicani “non dimenticheranno”. Lo ha dichiarato oggi il leader della minoranza alla Camera, Kevin McCarthy, dopo che ieri la commissione d’inchiesta ha inviato lettere a 35 compagnie e operatori telefonici chiedendo la conservazione in forma anonima di una serie di registrazioni relative ai fatti del 6 gennaio, quando una folla di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha attaccato il Congresso in quel momento riunito per certificare la vittoria elettorale del democratico Joe Biden. Il provvedimento interesserebbe quanti sono stati coinvolti nelle proteste di quel giorno, inclusi alcuni deputati. Secondo McCarthy, se le aziende ottemperassero alla richiesta “metterebbero ogni cittadino statunitense dotato di uno smartphone o di un computer nel mirino di uno Stato di sorveglianza gestito da politici democratici”. “Se le società decidono di violare la legge federale, una maggioranza repubblicana non dimenticherà e si schiererà dalla parte del popolo americano per metterle di fronte alle loro responsabilità”, ha aggiunto il leader repubblicano.(Nys)