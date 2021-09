Usa: in calo la fiducia dei consumatori, l’indice torna ai livelli di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia dei consumatori degli Stati Uniti è scesa ad agosto al livello più basso registrato negli ultimi sei mesi, in particolare a causa del nuovo aumento dei contagi in tutto il Paese e della diffusione della variante Delta del Covid-19. Lo riportano i dati dell’istituto di ricerca Conference board, il cui indice di fiducia dei consumatori è sceso questo mese a 113,8 punti, in calo rispetto ai 125,1 punti di luglio. Anche l’indice della situazione attuale, che si concentra sulla valutazione delle condizioni di mercato da parte dei consumatori, ha fatto registrare una contrazione, da 157,2 a 147,3 punti. In calo anche l’indice delle aspettative, che valuta le prospettive a breve termine dei consumatori in termini di redditi, affari e condizioni del mercato del lavoro. “Le preoccupazioni legate alla variante Delta e, in misura minore, all’aumento dei prezzi di gas e beni alimentari, hanno portato a una visione meno favorevole delle attuali condizioni economiche e delle prospettive di crescita nel breve periodo”, ha osservato in un comunicato il direttore degli indicatori economici del Conference board, Lynn Franco. Secondo il rapporto, le spese per l’acquisto di case, auto ed elettrodomestici “si sono in qualche modo raffreddate”, e la percentuale dei consumatori che sta pensando di andare in vacanza nei prossimi sei mesi “continua a scendere”.(Nys)