Brasile: emergenza idrica e energetica, governo rincara tariffe per contenere consumi (9)

- Lo scorso maggio, il ministro dell'Energia, Bento Albuquerque, aveva per la prima volta espresso preoccupazione per la siccità registrata nel paese negli ultimi mesi che ha ridotto le riserve di acqua nei bacini idroelettrici al livello più basso degli ultimi 90 anni. "Il Comitato di monitoraggio del settore elettrico (Cmse) ha manifestato preoccupazione a partire dallo scorso ottobre a causa della insufficienza delle piogge. Per questo, già dallo scorso anno abbiamo aumentato la produzione negli impianti termoelettrici per cercare di preservare i serbatoi che ancora contengono acqua", affermava il ministro in un'intervista a "Poder 360". La previsione del ministero, inoltre, era che nei prossimi mesi le piogge nella regione sud-est non raggiungeranno volumi significativi. Secondo Albuquerque, questo è il livello di precipitazioni più basso in Brasile dall'inizio della serie storica iniziata nel 1931. Di fronte a uno scenario destinato a peggiorare il Cmse ha disposto dal 5 maggio 2021 l'attivazione del maggior numero di centrali termoelettriche disponibili nel paese per poter preservare il volume d'acqua nei bacini e prevenire blackout alla fine del 2021. Inoltre, il Brasile importa da ottobre energia dall'Argentina e dall'Uruguay per mitigare il rischio di collasso. (Brb)