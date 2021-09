Cile: disoccupazione all'8,9 per cento a luglio, calo del 4,2 per cento in dodici mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime della Bcl superano ampiamente sia quelle degli analisti locali che quelle degli organismi multilaterali. Nel rapporto "Prospettive economiche globali" pubblicato a inizio luglio dalla Banca mondiale (Bm) le previsioni di crescita del Cile per il 2021 sono passate dal +4,5 per cento ipotizzato a gennaio al +6,1. Le proiezioni sul medio termine della Bm indicano inoltre per il Cile una crescita del +3,0 per cento nel 2022 (-0,1 per cento rispetto a gennaio) e del +2,5 per cento nel 2023 (invariato). Due i fattori oggettivi che sosterranno la ripresa dell'economia nel 2021 secondo la Bm. Oltre all'alto livello dei prezzi delle commodities (il rame su tutti), anche il forte stimolo del pacchetto di aiuti da 6 miliardi di dollari a imprese e famiglie annunciato dal governo per contrastare l'emergenza sanitaria ed economica in relazione alla pandemia Covid-19. La Bm sottolinea anche l'avanzata campagna di vaccinazione del paese che dovrebbe agevolare la ripresa delle attività produttive e mettere al riparo il Paese da ulteriori ricadute della pandemia. (Abu)