Giappone-Usa: Kerry a Tokyo, tutela del clima "pilastro" delle relazioni bilaterali (2)

- L'Inviato per il clima degli Stati Uniti proseguirà oggi il suo viaggio ufficiale in Cina per un confronto in vista della conferenza Onu sul clima di fine ottobre. Per Kerry quello appena concluso è stato il primo viaggio ufficiale in Giappone e del secondo in Cina da quando ha assunto l'incarico di Inviato per il clima dell'amministrazione presidenziale Usa. A Tokyo Kerry ha incontrato anche il ministro dell'Ambiente giapponese, Shinjiro Koizumi. A Pechino incontrerà l'omologo cinese Xie Zhenhua col quale probabilmente discuterà del calendario della decarbonizzazione. Ad oggi la Cina prevede il raggiungimento del traguardo della neutralità carbonica entro il 2060, mentre Paesi come Stati Uniti e Giappone si sono impegnati a conseguire il medesimo obiettivo entro il 2050. (Git)