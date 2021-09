Afghanistan: pubblicati i contenuti dell'ultimo colloquio telefonico tra Biden e Ghani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conversazione telefonica Biden elogia anche l'Esercito afgano, addestrato e finanziato dagli Stati Uniti: "Disponi chiaramente della migliore forza militare. Hai 300mila soldati ben armati e addestrati, contro un gruppo che conta 70-80mila uomini", afferma il presidente Usa. Per gran parte della conversazione telefonica, Biden si concentra sul problema di "percezione" del governo afgano: "Non ho bisogno di dirti quale sia la percezione nel mondo e in parti dell'Afghanistan. L'impressione è che le cose non stiano andando bene nella lotta contro i talebani. C'è la necessità, che questo sia vero oppure no, di proiettare una immagine differente", afferma l'inquilino della Casa Bianca. Appena 20 giorni dopo il colloquio tra i due leader, il 23 agosto, l'ingresso dei talebani a Kabul ha costretto Ghani a fuggire negli Emirati Arabi Uniti. Da allora decine di migliaia di afgani sono stati evacuati dal Paese, e un attentato all'aeroporto internazionale della capitale afgana ha causato oltre un centinaio di vittime, inclusi 13 militari statunitensi. (Nys)