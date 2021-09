Brasile: conti pubblici, deficit da 1,7 miliardi di euro a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, nei primi sette mesi dell'anno i conti del settore pubblico hanno mostrato un saldo negativo di 15,5 miliardi di real (2,5 miliardi di euro). Nello stesso periodo dello scorso anno i conti avevano registrato un deficit da 483,7 miliardi di real (78,8 miliardi di euro). A luglio il debito pubblico brasiliano ha registrato un calo mensile raggiungendo l'83,8 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) a 6.797 miliardi di real (1.107 miliardi di euro). A marzo di quest'anno aveva raggiunto il suo massimo annuale all'88,9 per cento del pil a 6.720 miliardi di real (1.095 miliardi di euro). A gennaio il rapporto debito-Pil era del 76,2 per cento, ed è dunque aumentato di 6,6 punti percentuali. (Brb)