Covid: comitato sicurezza in prefettura a Roma, presidiate stazioni e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle previste manifestazioni contro il green pass per domani nelle stazioni ferroviarie, è alta la vigilanza non solo sui principali scali ferroviari di Roma, ma anche sulle infrastrutture ferroviarie ritenute sensibili all’interno del perimetro provinciale di Roma. E’ quanto ha appreso "Agenzia Nova" sull'esito della riunione del comitato per l’ordine e sicurezza pubblica che si è tenuta oggi pomeriggio in prefettura a Roma. Riunione presieduta come al solito dal prefetto Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, allargata alla dirigente del compartimento di Polizia Ferroviaria e ai dirigenti di Grandi Stazioni. (segue) (Rer)