Covid: comitato sicurezza in prefettura a Roma, presidiate stazioni e infrastrutture (2)

- La protesta dei “No Green Pass” che si mischia ai “No Vax” prevista per domani contro l’obbligo di esibire il Green Pass per viaggiare su treni a lunga percorrenza, non è autorizzata e neanche ne è stata fatta richiesta per autorizzarla; dalle indagini svolte in particolare sui messaggi che circolano in rete ed in particolare sul tam-tam su canali Telegram, i promotori della manifestazione progettano di tentare di salire sui treni senza il green pass e, al previsto diniego, tenteranno di bloccare i convogli. Ovviamente l’attenzione maggiore si concentra sulle principali stazioni di Roma quali Termini e Tiburtina, ma la prefettura ha individuato anche altri punti nevralgici, e per questo sensibili, da presidiare. (Rer)