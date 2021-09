Afghanistan: sottosegretario alla Difesa Pucciarelli, gratitudine a chi ha operato per salvare vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’impegno di quanti, nell'ambito dell'Operazione interforze Aquila Omnia, hanno contribuito a dar vita al ponte aereo con Kabul, sono stati messi in sicurezza il personale diplomatico e militare dislocato in quelle zone, oltre a molte persone afghane tra cui 1.453 bambini e 1.301 donne. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, presente all’aeroporto di Ciampino ad accogliere il ritorno degli ultimi militari italiani di rientro dall’Afghanistan. "Le azioni che tutti possiamo aver visto in questi giorni testimoniano, meglio di ogni parola, quanto uomini e donne della Difesa abbiano messo in campo tutte le loro migliori energie e risorse in questa evacuazione molto delicata. Uno sforzo considerevole condotto con la proverbiale sintesi tra encomiabile professionalità e ineguagliabile carica empatica che da sempre distinguono l'agire dei militari italiani nel panorama internazionale", ha aggiunto il sottosegretario. (segue) (Com)