Usa: Biden, Russia e Cina avrebbero voluto vederci impantanati per altri 10 anni in Afghanistan

- Non c’è nulla che Russia e Cina avrebbero voluto vedere di più rispetto alla prospettiva degli Stati Uniti impantanati per un altro decennio in Afghanistan. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden nel suo discorso alla nazione dopo la fine della guerra più lunga della storia degli Usa. Il capo della Casa Bianca ha difeso la propria scelta di ritirare le truppe statunitensi dall’Afghanistan anche in un’ottica geopolitica. “Il mondo sta cambiando. Siamo impegnati in una seria competizione con la Cina, stiamo affrontando le minacce provenienti su molteplici fronti con la Russia, ci confrontiamo con attacchi informatici e proliferazione nucleare”, ha osservato Biden. Secondo il presidente, dunque, bisogna “dimostrare che gli Stati Uniti sono competitivi di fronte a queste nuove sfide. Possiamo fare entrambe le cose: combattere il terrorismo e fronteggiare le nuove minacce che sono qui oggi e rimarranno qui in futuro”. Anche per questo, Biden ha sottolineato che restare in Afghanistan “non era nell’interesse nazionale” degli Stati Uniti. “Non potevo estendere ancora questa guerra infinita”, ha detto.(Nys)