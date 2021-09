Germania-Afghanistan: ministro Esteri Maas, impossibile aggirare colloqui con talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è “assolutamente modo di aggirare i colloqui con i talebani”, poiché “non possiamo permetterci l'instabilità in Afghanistan.” A ogni modo, se i talebani chiedessero aiuti, dovrebbero rispondere alle condizioni della comunità internazionale. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a Doha in Qatar dove si trova in visita. Per la Germania, ha proseguito Maas, tali requisiti comprendono il riconoscimento dei diritti umani, la formazione di un governo inclusivo, garanzie di sicurezza e il rispetto della promessa che anche dopo il ritiro delle truppe straniere, alle persone sarebbe stato ancora permesso di lasciare l'Afghanistan. Il ministro degli Esteri tedesco ha, quindi, aggiunto che la Germania è pronta a fornire aiuto all'Afghanistan, necessario anche per prevenire una catastrofe umanitaria nel Paese dell'Asia centrale in inverno. “Tutto dipenderà dagli sviluppi, da come i talebani faranno politica”, ha infine sottolineato Maas. Come altri Paesi, la Germania ha interrotto la cooperazione allo sviluppo con l'Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere a Kabul. (Geb)